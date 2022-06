Kultiga Ockelbobandet The Vertex diskografi ges ut

Lars Lang, Mikael Borg (till cirka 1983 Hansson) samt Sten Eriksson i The Vertex samlade på precis samma plats i centrala Ockelbo där de tog omslagsbilden till sin första sjua "Tonight the sky will be ours" 1980. Saknas gör av naturliga skäl Jonas Ericsson som sjöng och stod längst till vänster på originalbilden. Han gick bort år 2000.

Bild: Nils Palmeby