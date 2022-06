Vi behöver granska vår egen bakgård

Energi kräver vi, även om den ska produceras bortom förnimbart avstånd. Helst ska vi inte behöva se ledningarna heller. Not in my backyard (NIMBY) kallas fenomenet på engelska, eller på svenska: Inte på min bakgård.

Det är därför lämpligt att vi tittar till vår egen bakgård. Serverhallar, typ den vi har i Sandviken, förbrukar mycket el. Men behöver vi verkligen företag som Facebook och Google? Inte nödvändigtvis. Vi kan göra Sandviken till en Google- och Facebookfri zon. (Nej, det kan vi inte, däremot leka med tanken.) Vi skulle kunna återgå till att förmedla och lagra information med pappersråvara som grund.