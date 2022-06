Vilket slöseri att inte kunna byta batteri i mobilen

Det här är ett fall för Per Bolund och de övriga partiernas miljötalespersoner. Jag ville bara byta batteriet i min IPhone X, men det var inte det lättaste, eller näst intill omöjligt. Personalen vid butiken fick inte ta sig an den uppgiften informerade de mig. De fick absolut inte gå in i min mobiltelefon av sekretesskäl eller hur expediten uttryckte det. Det skulle ta tio arbetsdagar att skicka iväg den och byta ett batteri! Runt en tusenlapp skulle det kosta, och allt verkade oerhört omständligt och besvärligt.

Nu kommer mitt huvudsakliga argument för den här insändaren. Eftersom min helt fungerande mobil var så hemskt gammal (fyra år) rekommenderade de mig att köpa en ny för sisådär 12 000–15 000 kronor. Då helt plötsligt fick man se ett litet leende för första gången. Jag gick ut ur butiken med oförrättat ärende.

Min fråga till de som bestämmer: Ska det vara så här? Snacka om slöseri! Bara sälja nytt och skita i resten...

Typiskt amerikanskt säljknep!

SVAR DIREKT:

Hej!

Genom att lämna in din mobil för batteribyte förlänger du livstiden på din iPhone, det är också bra för både plånboken och miljön. Därför vill jag först och främst be om ursäkt för din upplevelse hos oss, vi ska naturligtvis uppmuntra detta och vara hjälpsamma i ditt ärende.

När det kommer till det praktiska och vad ett batteribyte kostar, så varierar det beroende på modell och ålder så summan är högst troligt korrekt. Även reparationstid kan variera, beroende på hur och vart du lämnar in den. Vi har servicecenter i några städer som kan utföra express-service. Om mobilen lämnas in i övriga butiker eller skickas in per post kan det innebära cirka en vecka, men det även bli fler dagar beroende på olika omständigheter. Du kan läsa mer om priser och rutiner på vår hemsida.