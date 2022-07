Så ska fler vinna på vindutbyggnaden!

3. Inför en lokal elbonus för förnyelsebar elproduktion. Miljöpartiet föreslår en statligt finansierad kompensation till Sveriges kommuner för förnyelsebar elproduktion. Detta tjänar två syften. Dels att skapa ett tydligt ekonomiskt incitament för kommunerna att säga ja till vindkraft på fler platser än idag. Men också att flytta över resurser från staten till kommunerna, som sedan många år haft det tufft ekonomiskt. Vi föreslår en utdelning på 10 miljoner kronor per år för varje befintlig TWh förnyelsebar el, och 30 miljoner kronor per år under tio års tid för varje ny tWh förnyelsebar el.

4. Rätt att bli andelsägare för närboende, samt skattereduktion för den del som ägs. MP föreslår att Sverige implementerar den danska modellen för rätt till andelsägande. Alla som bor inom en viss radie ska erbjudas andelar i parken och denna andel ska vara skattereducerad på samma sätt som villaägares solenergiproduktion reduceras. Detta blir en direkt ekonomisk vinning för närboende.

5. Uppdra åt Almi invest att underlätta för lån till närboende. Vid en nyetablering ska det vara enkelt att dra nytta av sin rätt till att bli andelsägare. Miljöpartiet vill därför att Almi invest ska ha ett särskilt uppdrag att ge lån till privatpersoner och lokala föreningar att ta del av erbjudandet genom att erbjuda lån för detta.

6. Medborgardialogen ska utvecklas och kommunerna ska samverka för att säkerställa att rekreations- och naturområden i gränsmarker planeras gemensamt. Samtidigt behöver samebyarnas roll i samrådsprocessen stärkas enligt principen om fritt och informerat förhandssamtycke.