Majoriteten ska inte ha äran för Storviksbadets återöppnande

Äras dem som äras bör: Göranssonska Fonderna, Forumgruppen, oppositionspartier och alla andra som drev opinion mot rivningstankarna! Inte ett berömmande ord bör ges till kommunledningen det vill säga Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. De hade bestämt sig för att badet absolut skulle stängas. Övriga partier var emot.

Man skyllde på att upprustningen skulle bli för dyr. Men detta har orsakats av att kommunledningen, Socialdemokraterna, under flera decennier hade struntat i att underhålla anläggningen på det sätt som medborgarna har rätt att kräva. Renoveringskostnaden kan ses som summan av de underhållskostnader som borde ha använts löpande under åren. Allt visar att S ville bara inte ha ett bad i Storvik så ekonomin var nog ett svepskäl och de köpta C och L jamade med.