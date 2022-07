Det behövs en cykelväg till Vårvik och Furuvik

Gävle har många mil cykelväg idag, men varför finns det ingen cykelväg från Sikvik till Furuvik via Vårvik och/eller en cykelväg från Sydöstra Bomhus över skogen till RV76? Den cykelväg som finns längs 76-an och mot Furuvik/Skutskär. Det är inte långt förbi Björsjön till denna cykelväg enligt kartan, kanske 600 meter från Hövdingavägens vändplan.

Den cykelväg som finns mellan Bomhus centrum mot Lillhagen är också mycket svår att hitta då den inte har lagts efter Furuviksvägen utan längs fjärrvärmekulverten genom en skogsdunge och sedan genom Lillhagen antar jag. Jag såg inga skyltar sedan. Den borde fortsätta förbi Sikvik till Vårvik och vidare mot Furuvik.

Det är inte långt heller mellan Furuviksvägen och Furuviksparken om man utnyttjar Hakuddsvägen som går nästan ända till parken via Havsvägen, den vägen behöver bara underhållas lite så blir den en utmärkt cykelled, jag letade mig hem just via Havsvägen och Hakuddsvägen!

Cyklist emellanåt