Allting kan inte anpassas till den absolut sämste föraren

Jag förstår att staten vill spara pengar på att dra in antalet trafikpoliser, de kostar bara pengar. Det råder nu en explosion av uppsättande av trafikkameror runt om i Sverige som ska ersätta dessa, på både gott och ont. Mister man körkortet kan jobbet ryka och en hel del andra nackdelar. Har man tur att bara få böter drabbar det ju ingen fattig.

Läste att 656 bilförare i länet har fastnat på bild under 2021 och blivit av med körkortet, utöver alla som fått böter. Jag skulle vilja veta hur mycket staten drar in under ett år på dessa sidoinkomster.