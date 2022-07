Hon vars hjärta var som mitt – Del 6

Sorl och skrivmaskinsknatter trängde in från det större redaktionsrummet, där tobaksröken redan låg tät denna måndagsmorgon. Det slog i dörrar när korrektur och post kom; numera behagade Kungliga Postverket dela ut post endast fyra gånger per dag – året innan delades det ut fem gånger per dag. Denna förmiddag rådde typiskt Göteborgsväder. Grått och fuktigt. På Järntorget gnisslade spårvagnarna. Bönder drog kärror. En polis läxade upp en springpojke. Havet gjorde allt i den här stan ruvande fuktigt.