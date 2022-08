SD: I Wennbergs Sverige råder sossefeminism

Replik på ledaren SD gillar linblonda klansamhällen:

1848 organiserade sig kvinnor för första gången och lade grunden till den feministiska rörelsen under parollen ”We hold these truths to be self-evident: that all men and women are created equal”. En sanning lika självklar då som idag, vilken jag refererar till i min intervju med Aftonbladet i våras. Något Jenny Wennberg vänder sig på pass starkt emot att hon känner sig nödgad att skriva en ledare och utmåla mig och Sverigedemokraterna som en fiende.

Jämställdhet är inte en kvinnofråga, det är en fråga för alla. Ett samhälle är inte jämställt förrän kvinnor och män har samma möjligheter att äga och forma sina liv som de själva vill. Vilket är precis vad Sverigedemokraterna förespråkar men som Wennberg kraftigt vänder sig emot när hon påstår att ”vi verkligen inte behöver några män som pratar jämställdhet. Män är inte våra vänner. De är fienden.” Plötsligt var visst kvinnor och män inte lika mycket värda, där tillhör man plötsligt fienden om man har fel kön, röstar på fel parti eller inte tycker som Wennberg själv.