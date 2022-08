4/8 M: Sanningen är försåtligt obekväm för S i Sandviken

Vår debattartikel beskriver sanningen, som förståligt är obekväm för S. Nedan kommer bemötande av Alméns påståenden:

Socialdemokraterna i Sandviken har inte haft någon intention att rusta Storviksbadet. Det bevisades bland annat när frågan ställdes till majoriteten på ett Kommunstyrelsemöte. Frågan var om kommunen sökt bidrag för rust av Storviksbadet från Göranssonska fonderna samtidigt som pengar söktes för för hallbyggena. Svaret då var tydligt, Nej! Motiveringen var ”vi har valt att satsa på hallarna”.

Det är helt korrekt att M, KD, V och MP har en valteknisk samverkan som innebar att den gruppen fick 2:a vice ordförandeposten i kommunsstyrelsen samt alla 2:a vice ordförandeposter i nämnderna. Gruppen förhandlad och fördelade sedan posterna. S, C och L gjorde sin samverkan och fick med det Ordförande och 1:a vice ordförandeposten i kommunstyrelsen samt alla ordförandeposter i nämnder och alla kommunala bolag. Allt fortfarande allt enligt regelboken. Det som är anmärkningsvärt är att S sponsrat/mutat L och C med att kryddat kommunalråden med att skicka över delar av sitt egna (S) arvode till just L och C. Vissa skulle kalla det ”sponsra”, andra skulle säga ”muta” och vissa skulle säga ”korruption”.

Den 11 september är det val!

Pernilla Hammarberg, Moderat i Storvik

Olov Göransson, Moderat i Gästrike-Hammarby