Bernt-Olov: Country är de fattigas och undanskymdas historia

Året var 1964. Jag var sexton år gammal. Min kompis och jag hade inte samma musiksmak, men vi möttes under några hektiska månader i Johnny Cashs klassiska låt ”Ring of fire”. Jag lade The Beach Boys åt sidan och han sina The Rolling Stones. Vi spelade Johnny Cash och Marty Robbins ”Return of the Gunfighter”. Vi var sjungande cowboys utan kor.