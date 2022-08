Efterlyser en fullständig konsekvensanalys för byggande av vindkraftverk

Varför kan inte de politiker som är så mycket för utbyggnaden av vindkraft redogöra för hur miljön påverkas genom en riktig konsekvensanalys? Hela tiden pratar de om hur bra och viktigt det är för klimat och miljö.

Om man ska räkna hur det påverkar miljö och klimat måste man ta med hela kedjan från tillverkning till nedläggning via transporter från bland annat Kina med flera platser. Livslängden ligger på cirka 15 till 20 år. Räkna med alls kog som tas ner för byggande av vägar till vindkraftverk på land. Till det kommer all betong, armeringsjärn, själva stommen till verken och framförallt de inte återvinningsbara vingarna som dödar fåglar och insekter. Det går åt cirka 1 300 ton betong till ett verk. Till det kommer stora bergkrossar som görs till singel under och runt fundamenten. Kustnära vindkraftverk, som är över 300 meter höga, dödar rovfåglar och totalt förstör kusten.