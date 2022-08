Gör inte om misstaget som vi äldre har gjort – rösta för klimatet

Just du som växer upp just nu kommer att få brottas med klimatfrågan nästan hela ditt liv. Lyssna inte på dina föräldrar för det är de som har förorsakat just det vi pratar om: Den dåliga miljön och det miserabla klimatet som håller på att ta död på allt och alla. Allt vad du gör och tänker göra under din livstid har med klimatet att göra. Ha det som din ledstjärna.

Gör inte om misstaget som vi äldre har gjort. Ta på dig ledarrollen i familjen istället.

Det går faktiskt att rädda planeten om alla ställer upp