MUF delade ut energidryck till barn

Onsdagen den 10 augusti var, som många av er vet, stadsfesten i Gävles första dag. Valet närmar ju sig och flera partier hade valt att sätta upp tält på Drottninggatan. Ett av dessa var M och där var även MUF med och delade ut flygblad samt klistermärken för att göra reklam för Moderaterna inför valet. Detta är det såklart inget fel på. Problemet uppstod runt två av deras produkter, nämligen energidrycken som de gav ut samt gratisklistermärkena som fanns.

Som de flesta vet är försäljning av energidryck till minderåriga (alltså barn under 15 år) förbjudet. Detta verkar dock MUF inte bry sig om. Min vän, som är under 15 år gammal, testade att be om en energidryck vid deras tält. Istället för att be om legitimation eller liknande svarade de helt enkelt "ja", så länge han gjorde en sak, nämligen att gå med i MUF. Alltså var MUF villiga att ge bort energidryck till barn, så länge de gick med i förbundet. Detta är inte bara omoraliskt utan även olagligt. Och så var det klistermärkena. Under kvällen var Socialdemokraternas tält tomt och stängt. Detta ledde till att tältduken täcktes av olika klistermärken med moderata agendan på (som "Sänk min skatt", "Sverige behöver NATO" och olika skolvalsklistermärken). Det verkade som att MUF uppmuntrade detta, vilket jag dock ej kan bevisa i nuläget.