Gävlekvinnans Guldpalmen-belönade film fortsätter skörda framgångar

Mario Adamson, samproducent för "Butterfly Vision", Erik Hemmendorff, producent för "Triangle of Sadness", Kristina Åberg, prodcent för "Boy from heaven", Tarik Saleh, regissör för "Boy from heaven", vid tillkännagivandet på Filmhuset i april om att tre svenska filmer var utsedda att tävla om Guldpalmen i Cannes. "Boy from heaven" vann en guldpalm för bästa manus - vilket anses vara världens finaste filmpris jämte Oscar. Foto: Fredrik Sandberg / TT