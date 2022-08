Den matematiken om egen grön el går inte ihop

Enligt Per-Ola så förbrukar hela Sandvikens kommun 1 000 GWh per år. Jag har varit i kontakt med Microsofts energiansvarig och han uppskattar att fem serverhallar i Sandviken i full drift kommer att förbruka 1 500 GWh per år. Det är fullständigt orimligt att tro att lokal elproduktion i Sandviken kan lösa den matematiken. Att Sandvikens kommun målat in sig i det hörnet, kan vi nog delvis tacka Per-Ola Grönberg för.

Vi skall producera elektricitet där det är lämpligt ur ett tekniskt, ekonomiskt, miljömässigt och mänskligt perspektiv. Det är inte Galmsjömyran eller Stormossen!

Lars Kallberg, Lumsheden