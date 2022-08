Det här är ingen slump. Regeringen har under två mandatperioder försämrat det svenska elsystemet kraftigt och lagt ner fyra kärnkraftsreaktorer och stoppat planerna för två nya reaktorer. Tyvärr har S/MP-regeringen slarvat bort detta genom att svälta ut kärnkraften. Den gångna vinterns prischock på el i södra Sverige hade mildrats med närmare 50 procent om Ringhals 1 och 2 hade varit kvar.

Vi kristdemokrater är redo att ta ansvar för att Sverige återigen ska få en stabil elproduktion med konkurrensmässiga priser. Det behövs fler energikällor, däribland vindkraften. Men för att den ska fungera behövs kärnkraft. Därför vill vi planera för ny kärnkraft och stabila elpriser.

Konsekvenserna av detta betalar nu vanligt folk för, därför behöver elpristyngda hushåll få extra stöd. Vi KD föreslår därför ett stödpaket för att på kort sikt kunna stötta elpristyngda hushåll med 21 500 kronor per år eller 5 000 kronor per mån under vintermånaderna.

Detta gör vi bland annat genom att:

• Sänka momsen till 0 procent på el under de värsta månaderna

• Inför en stötdämpare på energiskatten

• Beskatta energibolagens stora övervinster och motverka hög prissättning

Det är orimligt att människor ska känna sig tvingade att flytta eller bo kallt för att överleva månadens elräkning.

KD är redo att ta ansvar i en ny regering.

Camilla Brodin, energipolitisk talesperson (KD)

Lili André, riksdagskandidat (KD)