Gävleborna är sugna på 1920-tal – nu har Frank Martini bytt upp sig till Stora Gasklockan

28 oktober kommer en show till Gasklockorna Gävle som den första i sitt slag här. Med endast tre år på nacken har Frank Martini's Party Of The Century lyckats sälja ut ställen som Berns och Nalen och fått folk att klä upp sig i The Great Gatsby-stil. Även här är folk sugna - så till den grad att Lilla Gasklockan har uppgraderats till stora.