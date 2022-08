DM-tävlandet drog igång för orienterarna – med långdistans

I H21 klassen visade, junioren Felix Silver, från Gävle OK att han är bra på allt. Orientering, MTBO och löpning. Felix blev åtta på Idre fjällmaraton, i tuff konkurrens tidigare i år. Han segrade med 20 sekunder före veteranen Björn Ljunggren OK Hammaren. Trea blev en annan junior, Alfred Jeppsson OK Hammaren. D21 klassen vanns av en annan veteran, Elisabet Enmark Gävle OK och tvåa blev junioren Cornelia Ivarsson OK Hammaren. Etta antal elever på orienteringsgymnasiet i Sandviken fanns på plats och tävlade utanför DM. Snabbast i H20 var Tim Lundberg OK Rehnen, Luleå. I D18 segrade Nora Westerlund OK Kåre och DM mästare blev Ebba Ottosson Gävle OK.