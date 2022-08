Postnord: Hör av dig till oss med en reklamation

Tyvärr kan jag inte uttala mig om vad som hänt i exakt ditt fall utan måste be dig vända dig till Postnord kundservice via postnord.se med en reklamation. Alla synpunkter som kommer in loggas och tas vidare till berörd enhet som får möjlighet att förbättras.

Katarina Sörman, distributionsområdeschef, PostNord