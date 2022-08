Säsongsfinal i Regementsparken – dirigent avtackades efter elva år

Pähr Allan som nu fallit för försvarsmaktens åldersregler hyllades även av Sveriges orkesterförenings representant Annamia Larsson med att tilldelas dess medalj med konungens bild i guld.

Musikkåren fortsatte hyllningen med att under ledning av kårens vicedirigent Fredrik Edin spela Abbas Thank you for the music innan Pähr Allan återtog taktpinnen för att en sista gång leda kåren i Under blågul fana och Sveriges nationalsång.

Kenneth Andersson