Fullsmockad fotbollshöst – vi sänder 13 matcher i september

Fakta

Division 3 Norra Svealand herr

18 september 14:00: Strömsbergs IF - Rådmansö SK (enbart AB)



Division 2 Norra Svealand

24 september 14.00: Skiljebo SK - Sandvikens AIK



Division 2 Södra Norrland damer

18 september 19:30: Ljusdals IF - Gävle DFF

Division 1 Norra herrar

3 september 13.00: Gefle IF – Sylvia

4 september 16.00: Täby FK - Sandvikens IF

10 september 16:00: IFK Haninge - Gefle IF

11 september 15.00: Sandvikens IF - Piteå IF

17 september 16.00: Hammarby TFF - Sandvikens IF

18 september 15.00: Piteå IF – Gefle IF

24 september 16.00: Sandvikens IF - IFK Haninge

24 september 14.00: Tierps IF - Rimbo IF, div 3 Uppland (dam)

25 september 15:00: Gefle IF - IF Karlstad

Med reservation för ändringar.