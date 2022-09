Jimmy, 34 från Gävle kan vinna stor musiktävling i USA med sin låt

Efter att Jimmy Erssons förebild Avicii dog för fyra år sedan fick den 34-årige Gävlebon ny motivation att producera dansgolvs-hittar i den svenska edm-gigantens anda (utläses electronic dance music). Han ramlade över en amerikansk tävling vid namn Unsigned Only på nätet i juni och bestämde sig för att skicka in "Have you ever really lived?" utan några större förhoppningar. Det kostade dessutom 30 dollar att anmäla sig.