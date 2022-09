Gävleborgs vägar blir bättre med Moderaternas Väglöftet

Gävleborg har landets sämsta vägar enligt Transportföretagarna. Så mycket som en fjärdedel av vägnätet anses vara ”mycket dåligt” och trafiksäkerheten uppges vara hotad. Den dåliga standarden leder också till att gods och människor transporteras långsammare längs länets vägar. Vad gäller E4, som går som en pulsåder genom länet, sa Trafikverket så sent som 2018 att sträckan mellan Gävle och Söderhamn börjar nå sin gräns för vad vägen klarar av i trafikmängd.

Trots det finns idag inga planer från de styrande i regionen att arbeta för förbättrade vägar. Moderaterna i Region Gävleborg lanserar därför väglöftet. Väglöftet innehåller utlovade satsningar för att förbättra vägstandarden och trafiksäkerheten i Gävleborg.

Väglöftet innehåller satsningar på fyrfilig motorväg, höjd standard på länets vägar och en lösning på trafiksituationen i Medskog. Vi kommer så fort vi tar makten att påbörja samtal med Trafikverket för att så snabbt som möjligt starta arbetet med att bygga en fyrfilig E4 genom hela länet. Vi är beredda att låta regionen gå in och medfinansiera projektet med en halv miljard för att det ska prioriteras upp nationellt.

Det eftersatta underhållet av våra vägar i länet har påverkat trafiksäkerheten så pass att hastighetsgränserna sänkts. Vi vill istället höja trafikstandarden, trafiksäkerheten och på sikt hastigheterna. Vid nästa revidering av länsplanen, som styr de satsningar som görs på vägarna, kommer vi att avsätta pengar för detta.

Trafiksituationen vid Medskog handelsområde i Hudiksvall är idag under all kritik. Det går att läsa i media om de som köat i en och en halv timme och nästa gång kommer att avstå från att åka in och handla i området. Det påverkar handlarna och länet negativt när turister väljer bort att stanna hos oss på grund av trafiksituationen. Vi kommer att tillsammans med Hudiksvalls kommun och Trafikverket påbörja arbetet för att hitta en lösning på situationen.