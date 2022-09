Nu är det dags för en isoval i Hagaström – efter 40 år

Kommunen borde skämmas. Jag har själv suttit i kultur- och fritidsnämnden i många år och drivit frågan om byggnation av denna isoval. Vi har haft frågan uppe i fullmäktige för beslut två gånger och förlorat omröstningen med någon röst båda gångerna. Men efter nästan 50 års betänketid borde det nu vara dags att bygga denna isoval. Det är många andra idrottsanläggningar genom åren, som slunkit före i kommunens val att bygga en idrottsanläggning.

Hagaströms SK har och har haft många bra skrinnare, som vunnit tävlingar ute i Sverige, ja, även ute i Europa. En del har deltagit i både EM och VM. Detta trots att man haft dåligt med is ute i Hagaström. Vissa år har man bara haft is i 14 dagar och då har man fått bila skrinnarna till ställen där det funnits is, i Sundsvall, Borlänge, Östermalm i Stockholm, och så vidare.

Att ha ungdomar ute på vägarna på väg till och från träning kväll efter kväll är inte bra. Nu är det verkligen dags att kommunfullmäktigeledamöterna tar sig i kragen och ser till att Hagaström får bättre träningsmöjligheter och att de slipper ligga ute på hala vägar på vintern till och från träningar.

En isoval i Gävle skulle också få stor uppmärksamhet i omvärlden. Hagaström SK är kapabla att anordna både SM, EM och en hel del andra tävlingar, som gör att denna idrott får uppmärksamhet och stor publiktillströmning. Och dessutom positiv PR för Gävle. Utöver en isoval borde hela innercirkeln också vara konstis och erbjuda allmänheten och skolor till åkning.