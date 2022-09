Om Börje Wennberg bemödade sig att läsa min artikel så skrev jag om Vänsterpartiets skattechock. Det är djupt beklagligt att Börje Wennberg dragits med i Trumpkampanjen som efterträdaren Helena Proos dragit igång. Siffrorna som Börje slänger ut stämmer inte. Lögnerna avslöjades även under senaste regionstyrelsesammanträdet den 30 augusti.

Andelen administratörer som nyanställts under 2019–2022 i genomsnitt är 16 procent. Kostnader för konsulter har minskat under de senaste åren då det funnits ett medvetet arbete. Bakgrunden är ett gediget arbete där varje skattekrona ska användas varsamt. Övriga poster som enligt S påstås vara konsultkostnader är drift och underhåll av viktiga vårdsystem, utveckling av patientjournaler och det stora pandemiarbetet som regionen bedrivit sedan 2020 för att nämna några exempel. Läkare som kortat köerna för barn inom habiliteringen har S också räknat in. Arbete pågår för att lösa rekrytering av geriatriker till Tierp så att verksamheten kan komma i gång igen.

Jag vill påminna om att S med Börje Wennberg i spetsen lyckades öka kostnaderna för hyrpersonal med 200 procent under sin tid vid makten 2014–2018 samtidigt som tillgängligheten i vården minskade (inte minst inom BUP), villkor för intensivvårdspersonal försämrades och antalet vårdplatser minskade. Allt detta skedde under en global högkonjunktur utan pandemi där Börje Wennberg till och med höjde skatten med 1 miljard kronor.

Medan S är garanten för dynga och Trumpretorik går vi moderater till val på att modernisera Region Uppsala så att fler patienter får vård i tid och att medarbetarna får en bättre arbetsmiljö.

Vi har fyra prioriterade frågor: