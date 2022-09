Stoppa S och SD:s kortslutning av demokratin i Tierps kommun!

"Alla känner till historien i Tierps kommunpolitik. Vi trodde den lades till handlingarna i och med maktskiftet. Historien som präglades av att de röda toppolitikerna i Tierps kommun satt både i kommunstyrelse och bolagsstyrelser", skriver Sara Sjödal (C) och Emma Lokander (M).

Frågan kan tyckas vara av mindre karaktär. Kommunalt bolag eller kommun, vad är skillnaden? Allra största skillnaden är den demokratiska styrkedjan. Exempelvis en skola eller ett utomhusbad i Örbyhus som ägs av kommunen behandlas då i ordinarie beslutssystem i kommunfullmäktige. Alla partier har insyn, debatten sker offentligt och medborgarna kan ställa frågor i fullmäktige samt driva opinion gentemot politiken i hur fastigheter ska prioriteras. En fastighet i kommunalt bolagsägande resulterar däremot enbart i en hyra till kommunfullmäktige att betala, resten av hanteringen diskuteras och beslutas i ett stängt bolagsstyrelserum. Fem av politiken nominerade personer med ersättare i ett styrelsesammanträde med bolagssekretess. Ej direkt valda av medborgarna via allmänna val. Enbart ett protokoll lämnar rummet. Mycket begränsad insyn för kommunmedborgarna som nu bara äger skolan indirekt via kommunfullmäktiges ägande av det kommunala bolaget. Minimal insyn för de mindre partierna som inte lyckas få några egna platser i bolagsstyrelsen. En kortslutning av demokratin.

Efter ett digert utredningsarbete för att landa i denna komplexa fråga, var ska ägandet ligga utifrån medborgarnas bästa? Då kokar allt ned till att, jo ägandet ska fortsätta ligga direkt under kommunfullmäktige. Utifrån medborgarperspektivet blir det en demokratisk fråga och då finns enbart en väg att gå. Det är det förslag vi står bakom. Men Viktoria Söderling (S) samt Joakim Larsson (SD) har båda satt sig i såväl kommunstyrelsen som i bolagets styrelse. Dessa två har tillsammans med tidigare Starke-man egen majoritet i bolagsstyrelsen. Börjar vi känna igen mönstret? De vill så klart ha över hela kommunens fastighetsbestånd i bolagsägande för att få leka byggbolag på demokratins bekostnad.

S och SD gjorde gemensam sak i beredningen av ärendet till kommunstyrelsen vilket resulterade i att vi i styret i runda ett av tre blev överkörda. Kommunstyrelsen är nästa instans innan slutligt beslut ska fattas. Nu är Vänsterpartiet vågmästare. Att det ligger i Vänsterpartiets ideologi och värderingar att bolagisering av fastigheter är big no no, det vet vi. Men V har varit dörrmatta till S under hela mandatperioden och inte utnyttjat sin vågmästarroll. Vi blir positivt förvånade om de denna gång börjar fundera över ideologiska ställningstaganden. Vi räknar med att V fortsätter som vanligt att rösta ja till Viktoria Söderlings förslag oavsett vad. Varför har vi inte förstått då de sitter i opposition och mycket väl kan gå sin egen väg.