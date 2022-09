Vi måste stötta högskolans sköterskestudenter

Blev så oerhört glad när jag nyligen hörde på de lokala nyheterna att det till hösten är fullsatt på sjuksköterskeprogrammet vid Gävle högskola. Det är cirka 100 studenter som kommer att utbilda sig under tre år. Bristen på sjuksköterskor är kännbar i hela landet. Att så många nya studenter väljer vår högskola och vår region inger förhoppningar för framtiden.

Som arbetsgivare vet vi att kompetensbehovet är enormt. Varje student som lämnar högskolan innan uttagen examen är ett misslyckande. Om studenterna dessutom lämnar lärarprogrammen eller sjuksköterskeprogrammet innan de är klara med sin utbildning är det ett gigantiskt misslyckande för oss, deras kommande arbetsgivare. Att veta att vi som arbetsgivare hade kunnat med enkla medel förhindrat avhoppen gör det också oförsvarligt.

Jag har flera gånger uppvaktat mina kollegor i länet om att vi tillsammans bör kunna finna lösningar för högskolans studenter när de är ute på verksamhetsförlagd utbildning, VFU. En lösning är att ge studenter under sin VFU fria kollektivtrafikresor, något som kommunerna idag ger elever som har praktik inom ungdomsskolan. Ytterligare ett behov som finns för våra sjuksköterskestudenter, som under sin VFU tvingas jobba skift, är att vi som arbetsgivare behöver se till att det finns möjlighet för dem till övernattningslägenheter. De dagar då deras skift slutar sent på natten för att sedan börja igen tidig morgon, gör det omöjligt att hinna arbetspendla 25 mil och få en god natts sömn.