Akademiska sjukhuset behöver tänka om – gör som i Västerås

En sjukvård som förr styrdes av den medicinska professionen styrs idag av ett växande skikt mellanchefer och byråkrater. Samtidigt tvingas personalen in scheman som är allt mer orealistiska och tärande. Så även i Region Uppsala.

Ovanpå allt detta belastas verksamheten ständigt mer av administration och mellanchefer. Idag handlar nästan varannan nyrekrytering sedan 2008 om en administrativ eller chefsroll. Det finns idag cirka 30 procent fler sådana än det finns läkare. Man skulle kunna tro att alla dessa chefer och administratörer skulle avlasta personalen – men så är det inte. Cirka 40 procent av vårdpersonalens arbetstid läggs idag på pappersarbete. Det är inte bara dyrt – det leder också till centralisering, krångel och avhumanisering av patienter. I slutändan tvingas de vårdkunniga stå åt sidan för byråkratin – och vården likaså.

Men i juli kom en intressant motbild från Region Västmanland och Västmanlands sjukhus i Västerås. Här råder ingen personalbrist och alla vårdavdelningar är öppna även under sommaren. Förklaringen är att regionen istället för att anställa flera chefer lyssnat in personal, inte minst sjuksköterskorna, för att skapa scheman som passar för olika behov. Några jobbar bara helger. De som jobbar mycket natt får kortare veckoarbetstid. Andra jobbar bara under dagtid. Det vill säga, schemaläggningen har anpassats efter vad som passar de anställdas behov och livsvillkor.

Det här är ett bra exempel på hur även Akademiska sjukhuset skulle kunna jobba. Allt för många sjuksköterskor och barnmorskor har ju redan slutat för att det inte orkar med sitt jobb som det nu är organiserat. Denna attityd, där man lyssnar på personalen istället för att anställa byråkrater att kika dem över axeln, vill vi ta med in i regionpolitiken i Region Uppsala om vi får väljarnas förtroende.

För lokala partier i Uppsala län

Anneli Löfling, ordförande, Lokala Partier i Uppsala län

Tuija Rönnback, ledamot i Socialnämnden, Enköping

Måns Reichenwallner, sjuksköterska, Uppsala

Mio Tastas Viktorsson, förstanamn, Tierpslistan, Tierp