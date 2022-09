En ny svensk försvarsindustristrategi bidrar till säkerhet och beredskap

Under våren och sommaren har jag besökt olika delar av försvarsindustrin i vårt land, nu senast SAAB Aerodynamics i Linköping. Det är uppenbart vilken kompetens, forskning och utveckling som finns i vår världsledande försvarsindustri och hur många arbetstillfällen det skapar i landet och på små och stora orter samt hur klustren av forskning, utveckling och produktion ger ringar på vattnet i den regionala utvecklingen.

Sverigedemokraterna har under lång tid lagt förslag om att prioritera försvarsindustrin. Vi har lagt förslag i riksdagen om att underlätta för export, bland annat att genom att ta bort kriterier som går ut på att Sverige ska gå in och värdera andra staters inrikespolitiska prioriteringar och väga in detta som ett hinder för vapenexport. Vi har också redan innan invasionen av Ukraina verkat för att Sverige ska exportera vapen till landet, detta medan regeringen felaktigt påstod att det inte var möjligt utifrån det svenska regelverket.

I det mycket allvarliga säkerhetspolitiska läge som råder, så behöver Sverige ta ett helhetsgrepp kring försvarsindustrin och så snabbt som möjligt få på plats en heltäckande försvarsindustristrategi som tydligt prioriterar området. En sådan strategi bör tydligt peka på vad som bör göras för att underlätta för försvarsindustrin, både i Sverige och internationellt. Ytterst handlar frågan om att vi behöver tillse att det finns förutsättningar för långsiktiga spelregler, forskning och utveckling och en tydlig nationell strategi för att stå stadiga i relation till andra försvarsindustrinationer och vara konkurrenskraftiga.

I grunden handlar det också om försvarsförmåga om krig och konflikt skulle drabba Sverige. Sveriges säkerhet kommer alltid att vara högst prioriterad för Sverigedemokraterna. En försvarsindustristrategi är en komponent i den strävan, liksom i att ta ett ansvar i den nordiska grenen av Nato.

Aron Emilsson (SD), utrikes- och säkerhetspolitisk talesperson och riksdagskandidat för Östergötland

Per Söderlund (SD), försvarspolitisk talesperson