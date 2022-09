Personalens ansvar ska återspeglas i lön och arbetsvillkor

Vänsterpartiet har fått gehör för bland annat reflektionstid, som läggs in i arbetsschemat, ökat antal anställda, lönepåslag för insatser under covid-pandemin och olika, anpassade arbetstidsmodeller. Det krävs dock fler åtgärder, både på kort och lång sikt. Det behövs fortsatta satsningar, bland annat ett lönelyft för att nå de yrkesgrupper som ligger under riksgenomsnittet. Vi vill också se fler särskilda, riktade insatser för att behålla befintlig personal och minska beroendet av hyrpersonal. Därför behövs det kraftigt ökade resurstillskott.