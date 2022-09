Claes cyklar 250 mil mot polio – som riskerar att spridas på nytt

Totalt blir det 250 mil. Målet är att trampa ihop 50 000 kronor. Det växer till 150 000 kr eftersom Bill och Melinda Gate Foundation skänker dubbelt upp av det som som samlas in i Rotarys polioprojekt – End Polio Now.

Claes Rönnqvist ska cykla totalt 250 mil för att samla in pengar. Foto: Kim Hall/Rotary Norden

Claes kom till Gävle i helgen där han togs emot av Hans Engvall, president i Gävle Södra Rotaryklubb. Hans är själv en erfaren cyklist och han guidade Claes från Hedesunda via Jordåsen, Laggarbovägen, samt på skogsbilvägar väster om Sälgsjön till Allmänninge by. Efter en stadig hotellfrukost tillsammans med några rotarianer i Gävle fortsatte Claes Rönnqvist mot Bollnäs. Rotaryklubbarna i Gävle stödjer förstås insamlingen mot polio.

Polio har varit på väg att utrotas. Idag förekommer sjukdomen endast i Afghanistan och Pakistan, men dessvärre insjuknade en person i USA under sommaren och spår av poliovirus har nyligen hittats i både London och New York. Sedan 1988, då Rotary började samarbetet med WHO och Unicef, har 350.000 poliofall minskat med 99,9 procent.

Men den allra sista biten är avgörande för att sjukdomen inte ska kunna spridas och drabba många på nytt. Målet var att utrota polio till 2018. Det är nu framflyttat till 2023. Det kan vara svårt att nå ut till alla bland annat på grund av konflikter och oroshärdar. I ett 40-tal högriskländer pågår vaccinationskampanjer som behöver medel för att kunna fullföljas.

Lena Liss