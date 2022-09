Lennarts ord borde ge alla ont i magen av oro

Socialdemokraterna spelade under det här valet på högerns villkor.

Magdalena Andersson var den kanske starkast bärande politiska idé Socialdemokraterna erbjöd väljarna. Utöver att man inte skulle återinföra fastighetsskatten. Att knäcka gängen ville alla partier göra. Men när det handlar om att knäcka saker vinner allt högern. Integrationen var viktig för Socialdemokraterna, men den har partiet ansvarat för under årtionden, och Moderaterna bara under två mandatperioder, vilket förmodligen fick människor att tveka på om något verkligen kommer bli annorlunda. Socialdemokraterna har under de senaste 20 åren varit ett alldeles för marknadsliberalt parti, till och med när det handlat om välfärden. Gräsrötterna svängde snabbare än partiledningen i frågan, men det var väldigt, väldigt bra att åtminstone vinsterna i skolan gjordes till valfråga av Socialdemokraterna. Det borde dock ha gällt hela välfärden.

Allt detta räckte för att Socialdemokraterna skulle göra ett starkare val än på mycket länge. Det räckte också till att göra Socialdemokraterna till största parti. Men det räckte inte hela vägen.

När Socialdemokraterna misslyckas blir konsekvenserna allvarliga. Det är då högern lyckas vinna väljare med sin politik för ett hårdare Sverige, inte bara mot gängkriminella, utan även mot helt vanliga svenskar. Moderaterna kommer nämligen inte bara knäcka gängen. Moderaterna vill knäcka sjuka och arbetslösa också. En av deras första åtgärder förra varvet vid makten var att skapa en sjukförsäkring människor trillade ut i tomma intet från. Utöver cancerdiagnoser och hjärtinfarkter tvingades människor vara rädda för att bli fattiga. Lennart Nilsson har inte glömt. Det har många av oss andra inte heller gjort.