Man ska inte straffas för att man råkar bo i Gävle kommun

Helene Åkerlind, avgående kommunalråd för Liberalerna, skriver i en debattartikel att L har haft goda politiska ambitioner att förbättra funktionshinderpolitiken i Gävle under innevarande mandatperiod men att partiet inte har nått ändra fram: ”Vi vill se en färdplan med mål och strategier för hela kommunkoncernens arbete med tillgänglighet och funktionsrättsfrågor. Vidare kommer Liberalerna kräva en utvärdering och översyn av den organisationsförändring som genomfördes under 2019. Genom detta vill vi bland annat följa upp hur hanteringen av funktionsrättsfrågor utvecklats efter förändringen och hur resultatet överensstämmer med vad politiken ursprungligen önskade med en samlad hantering. Det är hög tid att arbetet med funktionsrättsfrågor ges den tydliga riktning och prioritering som jag med flera önskar se.”

"Ett borgerligt styre under perioden 2022–2026 måste ha en tydlig agenda att förbättra livsvillkoren för Gävles funktionsnedsatta i enlighet med det Helene Åkerlind skriver i sin debattartikel", skriver Lars Beckman (M). Foto: TT

Konkret så kan det betyda att Gävle kommun med ett borgerligt styre inför en modell där kommunen upphandlar ett antal företag som man samarbetar med rörande bostadsanpassningar. Så när den äldre kvinnan behöver en förhöjning av toalettstolen så finns det ett upphandlat företag som utför det. Idag ska den äldre kvinnan själv försöka räkna ut vart man vänder sig för att få en toalettförhöjning, ta in offerter på detta och sedan invänta kommunens helt orimliga handläggningstider. Sannolikt får också den äldre kvinnan avslag på sin ansökan och efter några år vinner hon i rätten. Om hon då fortfarande är i livet så kan hon få sin toalettförhöjning som hon enligt gällande lag har rätt till. Under tiden har kvinnan haft svårt att gå på toaletten i 600 dagar. Ett borgerligt styre kommer att förändra detta till det bättre för Gävles funktionsnedsatta.

LSS är en rättighetslagstiftning och lagen borde även gälla i vår kommun. Den unga man som bor i Hedesunda ska kunna utöva sin sport elhockey och gå på Brynäs hemmamatcher som alla andra. Enligt Gävle kommuns LSS-enhet så behöver han enbart en minut per dag för att gå på toaletten och göra nummer två. Han ska alltså förflytta sig från toaletten till rullstol, få hjälp med kläder och få hjälp med intimhygien med en minut per dag enligt Gävle kommuns LSS-handläggare. Det är rent ovärdigt och här krävs det stora utbildningsinsatser och attitydutbildningar av kommunens tjänstemän. En funktionsnedsatt person ska inte straffas för att man bor i Gävle kommun. Ett nytt borgerligt styre ska under kommande mandatperiod förbättra livsvillkoren kraftigt för den som är i behov av personlig assistans eller andra LSS-insatser.