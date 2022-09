Först tar de Berlin och Amsterdam – nu Skottes i Gävle

Det blir första gången Hanna Günther gör en föreställning i Gävle vilken heter The Magic Glam and Wonder Show. Men det är inte första gången hon uppträder här, senast var på Gävle Pride 2018, hon har också trollat på Gävle Sjukhus och gjort sporadiska besök tidigare. Hennes mamma är nämligen från Jättendal i närliggande Hälsingland, men själv är hon uppvuxen i Essen i Tyskland och bosatte sig i Sverige först efter gymnasiet. Det var efter att hon var med i teaterupplevelsen Trolska skogen i just Jättendal för sju år sedan som hon började satsa på att bli magiker själv. Då bodde hon en tid i Berlin och träffade där Johanna Lux som även kommer att vara med i showen på Skottes Musikteater. Hanna Günther valde lokalen efter att ha fått ett tips från en kompis.