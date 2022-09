Gävleaktuella musikalstjärnan hamnar mitt i drottningens begravning

23 oktober kommer Gunilla Backman tillbaka till Gävle Konserthus med Thank You For The Music-turnén. Hon är även aktuell med 40-årsjubileum som artist, huvudroll i London-uppsättningen av Cats som gör flera unika gästspel i Sverige i höst samt en julturné. Dessutom tar vi tempen på hennes korta men i Sverige okända karriär som italodiscostjärna.