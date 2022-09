Fredagen 16 september skickade Noppas Bar in sin överklagan på socialnämndens beslut via byrån Strandahl Advokater och ombudet Angelica Enterfeldt. Under måndagen registrerades ärendet hos Gävle Kommun och det skickades sedan vidare till förvaltningsrätten i Falun som är nästa instans. När vi pratar med rätten under onsdag 21 september har den precis skickat en förfrågan tillbaka till kommunen om att ge sin syn på saken igen, vilket den ska göra senast tisdag 27 september. Följaktligen innebär det också att ett beslut kan fattas tidigare än så om svaret kommer tidigare än så.