Är svensk medelklass bebisar utan eget ansvar?

För vad hände med det egna ansvaret? Det som så många i vanliga fall är så förtjusta i. Eller det kanske bara gäller folk på landet? Och människor med låga inkomster och litet kapital? De som av bland Ebba Busch mötts av ett "Gör andra val, få andra resultat.".

Medelklassen förväntas ta väldigt litet ansvar för sitt eget liv generellt. Lån? Politikerna ger dig ränteavdrag. Svårt att hinna städa? Du får rut-avdrag. Dags att renovera lyan i stan eller huset? Klart medelklassen ska ha rot-avdrag!

Problemet är inte att ansvaret läggs i knäna på enskilda för politikens misslyckanden. Problemet är att den ägande klassen fått så många förmåner att det idag nästan ses som självklart att staten ska subventionera din dyra livsstil.

För många svenskar, särskilt yngre är den senaste tiden ett brutalt uppvaknande. Det har varit i princip gratis att låna pengar, vilket inte på något vis är vare sig rimligt eller normalt. Att ha pengar på börsen har under väldigt många år varit som en enda lång fest, det har räckt med att dina investeringar följt index för att se kapitalet växa med 20 procent ett år och 30 procent ett annat. Det ger en skev bild av vad man kan förvänta sig av börsen som småsparare om den här perioden varit en tid då du för första gången köpt aktier eller fonder. I genomsnitt räknar ekonomer på en uppgång på 7-8 procent på ditt kapital årligen. Den som klivit in på börsen under de senaste åren har gjort det under rekordår. Vilket också betyder att många kommer se sitt sparkapital krympa.