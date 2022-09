Tidigare stadsarkitekt har avlidit: "Han blev Mr Sandviken"

Janerik Bywall arbetade under drygt tre decennier, från 1964, som stadsarkitekt i Sandviken och jag hade en motsvarande befattning som stadsarkitekt i Gävle under 1990-talet. Vi kände varandra långt tidigare och hade träffats i olika sammanhang, bland annat när 1987 års förnyade byggnadslagstiftning, PBL, skulle introduceras. Då reste vi runt i länets olika kommuner på uppdrag av Svenska Kommunförbundet och undervisade politiker och tjänstemän i lagens tillämpning.

Under min tid som stadsarkitekt utvidgades kontakterna mellan oss. Vi två samtalade emellanåt och utbytte tankar och erfarenheter från våra respektive arbetsområden. Ett slags ömsesidigt mentorskap. Kontakterna utökades successivt till att omfatta även våra kontor. Vi hade gemensamma personalträffar och det hände till och med att vi kunde hjälpa varandra i situationer av tillfällig personalbrist och låna ut personal till varandra.

Även politiker i våra respektive byggnadsnämnder blev efter hand intresserade av ett samarbete. Egentligen var väl detta ganska naturligt, två närliggande städer emellan, men det skedde inte utan invändningar. Det bestod nog tack vare den stabila kontakten mellan Janerik och mig.

Janerik var en säker och omdömesgill stadsarkitekt som har lämnat många viktiga spår efter sig. Han arbetade under sin tid i Sandviken i god kontakt med sina ledande politiker som till exempel kommunstyrelsens ordförande Gösta Sandin. Mycket av Sandvikens utveckling under denna tid hängde ihop med just detta samarbete.

Janerik blev vid sidan av sina politiker i kraft av sin personlighet och sin kunnighet en "Mr Sandviken".