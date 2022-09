Fulla flyg från Moskva är ett bra besked

Rysk medelklass verkar inte särskilt intresserad av att kriga i Ukraina. När Vladimir Putin i veckan meddelade att 300 000 reservister kommer kallas in för att strida i Ukraina bokade ryssarna in sig på första bästa flyg ut ur landet. Under onsdagskvällen demonstrerade människor i 40 städer mot kriget i Ukraina. I ett land där det är förbjudet att kalla ett krig för ett krig och protester mot regimen kan ge 15 år i fängelse.