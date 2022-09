Det jag vänder mig mot var att både TV4 och SVT hade bara ett i huvudet, och det var att vara först med vallokalsundersökningen. Där ledde det röda blocket och det basunerades ut omgående och gjordes till en stor nyhet. Nästan överallt, i synnerhet på de större orterna var köerna fortfarande långa klockan 20.00 när det blev offentligt, så långa att de stängde långt efter utsatt tid som var 20.00.

Väldigt många har ju smartphones idag och såg allting i realtid så det blev det stora samtalsämnet i kön in till valurnorna. Jag skulle vilja påstå att det är på gränsen till valfusk, i alla fall otillåten röstpåverkan. Hörde från någon som röstade sent, att det tjoades och skreks när informationen kom, ungefär som om det gällde en fotbollsmatch. När man kollade hemma i soffan gick räkningen otroligt trögt, nästan ingenting hände. Sedan, pang tjong av någon anledning, ledde det blå blocket med tre mandat, vad det berodde på tappades bort i all eufori. Diagram och tabeller presenterades i parti och minut, som till och med Mats Knutsson hade problem att tyda.

Slutbetyg 2 av 5