Att kalla liberalen Björklund högerman är oförskämt och en av orsakerna till mitt svar, självutnämnd skolexpert är den andra.

Björklund företrädde det parti som genomgående prioriterat skolan och lärarnas betydelse för framtidens generationer ungdomar. Liberalerna under Björklund var också det parti som tidigast proklamerade svenska språkets betydelse för undervisning generellt, under den tid då sådana förslag gick under epitetet rasism. Björklund påtalade vid flertalet tillfällen sitt jobb som försök att vända en ”supertanker”, adress Skolverket.

Statlig styrning över skolan har Liberalerna förordat alltsedan kommunaliseringen, med positiva undantag inhämtade efter kommunaliseringen.

Vilken är fördelen med att lägga ner kommunens bästa skola, Göranssonska, i Sandviken? Konfessionella skolor däremot bör försvinna och undervisningen de bedriver bör inlemmas i ordinarie undervisning.

Johan Persson som skolminister tillsammans med Liberalerna, kommer att jobba för en statligt reglerad skola, men de kommer också erbjuda lärare jobb på etablerade friskolor. Lärarbristen Skagerlind nämner hänger samman med lärarhögskolornas misslyckande att locka elever under nittiotalet, något som beror på oförmågan att göra yrket attraktivt, och något som i förlängningen leder till avhopp från yrket.

Då Johan Linderoth intervjuades av radions reporter fick han frågan "vad gjorde Finland för att lyckas med sin lärarrekrytering?" Repliken kom momentant ”ingenting”, vilket bör tolkas som, de lät sig inte luras in i Sveriges skolrevolution.

Ove Lennström