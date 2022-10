En månad efter valet – inget nytt styre i Sandviken

31 dagar har gått efter valet. I flera kommuner i Gästrikland och Norduppland börjar det att falla på plats vilka partier som ska styra under kommande mandatperiod. I Älvkarleby blir det inget maktskifte. Kommunens väl blev vågmästare och valde att styra tillsammans med S, C, V och MP. I Ockelbo blir det S som styr med stöd av C, som tidigare. Det var klart redan vid det preliminära valresultatet.