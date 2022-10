Exempelvis blev Moderaterna överkörda av Sverigedemokraterna ifråga om a-kassan. Det i sig är inte något negativt för väljarna. Särskilt inte inte när lågkonjunkturen knackar på dörren. Men hur a-kassa på bibehållen nivå och skattesänkningarna Ulf Kristersson säger ska genomföras under mandatperioden ska finansieras är högst oklart.

Det var en glad Ulf Kristersson som mötte pressen under fredagen. Orimligt glad, kan konstateras, givet de förluster Moderaterna lidit i förhandlingarna.

Presskonferensen visar tydligt hur stark Åkessons ställning faktiskt är. Ulf Kristersson inledde presskonferensen och drog upp huvudpunkterna för samarbetet, det blir sex huvudområden, SD ingår inte i regeringen, men får ett eget samordningskansli i regeringskansliet, sedan gick ordet över till Jimmie Åkesson. Jimmie Åkesson var snabb med att trycka upp i ansiktet på Ulf Kristersson och pressen att man "är det största partiet i den här konstellationen". Sedan övergick han till att lista framgång efter framgång för Sverigedemokraterna. Migrationspolitiken är det stora området, men Sverigedemokraterna fick också utöver a-kassan igenom sitt vallöfte om ett högkostnadsskydd i tandvården. Det är en punkt som kanske främst blottar hur fel Socialdemokraterna hamnade under valrörelsen. Att det blev Sverigedemokraterna och inte Socialdemokraterna som lovade väljarna tandvård människor har råd med är ett fatalt misstag från partiledningens sida.

Jimmie Åkesson har all anledning att vara glad. Nu blir Sverige ett mer auktoritärt land, ett mer konservativt land. Ulf Kristersson sa under presskonferensen att man vill samla, inte splittra, ena, inte dela. Det är naturligtvis bara nonsens. Splittring är Sverigedemokraternas kärna. Moderaterna har alltid drivit och kommer även nu driva en ekonomisk politik som just delar svenskarna. Rika får sänkt ISK-skatt, fattiga får bidragstak.

Sverigedemokraterna är politiskt skickliga.

Sverigedemokraterna låter Moderaterna göra jobbet åt dem. De kan ta åt sig äran, man kan ducka för kritik genom att peka på att man inte sitter i regeringen.

Men Ulf Kristersson får ju i alla fall bli statsminister, som ett litet tröstpris från Jimmie Åkesson.