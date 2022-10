Jakobsgatan 9. En oktoberdag i Stockholm. Det står flera vakter utanför porten. När man släppts in frågar jag om man alls får fotografera i byggnaden och svaret är Nej. Genom fönstren skymtar i alla fall Operahuset. Jag befinner mig på Försvarsdepartementet, för ett kort möte med Peter Hultqvist. Bakom mig hör jag en pressekreterare glatt ropa: ”Det är en poet i byggnaden!”

Säga vad man vill: Peter Hultqvist skrev historia när han 2014 som nytillträdd försvarsminister inledde upprustningen av svensk militär. Tidigare hade den varit på väg mot en illa fungerande yrkesarmé, inriktad på internationella insatser. Hultqvist var fast besluten att vända försvarsmakten till något annat: I första hand ett försvar av Sverige:

- Den första åtgärden var att genomföra repetitionsövningar. Det hade inte skett på mycket länge. Många som fick en sådan inkallelseorder trodde först att det var ett skämt!

Men han inledde också en rad samarbeten med andra stater, i synnerhet Finland:

- Att sy ihop oss med Finland var den viktiga prioriteringen. Jag har sett Finland och Sverige som en helhet.

Den stora vändningen i svensk försvarspolitik som Hultqvist gick i spetsen för var således en nationell vändning:

- Försvaret är och måste vara nationellt i grunden. Systemet ned yrkessoldater höll på att haverera. Och snart tillsatte vi också en utredning om att återinföra värnplikten.

2014 annekterade Ryssland Krim. För Hultqvists del var det nog inte så överraskande. Hans mor är krigsbarn från Finland. Under sin uppväxt fick han ofta höra om kriget och det ryska hotet. Och åtta år efter den ryska annekteringen, och några månader efter det ryska överfallet på Ukraina, satt han en morgon vid åttatiden i just denna byggnad och hade fattat sitt beslut: Sverige måste gå med i Nato. Då hade han bara några månader tidigare, på en s-kongress, lovat att aldrig ta oss in i Nato.