Ulf Kristersson blev under måndagen vald till statsminister. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Liberalerna är ett parti i spillror. Det går inte att försvara värden som frihet tillsammans med ett auktoritärt parti. De flesta förstår det. Så även en rad Liberaler. Så även liberala väljare. Alla utom Johan Pehrson och partiledningen samt riksdagsledamöterna som röstade fram Ulf Kristersson till statsminister under måndagen förstår det.

Men misstagen handlar såklart inte bara om en valrörelse. Det handlar också om att man valt att behålla de skattesänkningar Reinfeldtregeringarna införde. Ett av Socialdemokraternas få skarpa vallöften var att inte återinföra fastighetsskatten. Trots att det är en fast skattebas och att det i grunden är orimligt att den som äger en villa för 30 miljoner inte ska betala mer än lite över 8000 per år för det.

Tyvärr bär Socialdemokraterna delvis ansvar för att det blivit så här. Istället för att lägga fram tydlig politik för rättvisa, som tandvård människor har råd med och ett slopat karrensavdrag, valde Socialdemokraterna att bedriva en valrörelse på högerns planhalva. Klassfrågorna var frånvarande. Att försöka skapa en retorik om "slottsavtal" är för lite, för sent.

Som bland annat Per Bolund och Lena Hallengren konstaterade före statsministeromröstningen kommer politiken som läggs fram nu inte minska splittringen, utan snarare öka den. Det är en politik för ökade klyftor, i ett land som redan halkat efter ifråga om jämlikheten. Det är en politik som pekar ut vissa människor och områden som problem, som riskerar skapa hat mot det svenska samhället och därmed också ökar konfliktlinjerna i Sverige. Det är också en politik som bygger på godtycklighet när vandel kan leda till utvisning, vilket står i rak motsats till rättssäkerheten.

Även om de mest brutala inslagen av den borgerliga politiken korrigerades under de två föregående mandatperioder, var det också Löfvens regering som exempelvis gav direktiv till Försäkringskassan om att antalet assistanstimmar skulle minska. En socialdemokrati som slår mot redan utsatta människor med små ekonomiska marginaler och stort stödbehov utgör inte det alternativ till högern människor behöver.

På tisdag får Sverige en ny regering. För Socialdemokraterna återstår nu att fundera över vad som gick fel. För även om Socialdemokraterna inte gjorde ytterligare ett historiskt uselt val, gjorde man inte tillräckligt bra ifrån sig för att Sverige skulle slippa en högerregering som styrs av Sverigedemokraterna.

Svenskarna upplever i många delar av vårt land att Sverige inte fungerar. Den verkligheten är inte något människor hittat på. Den grundar sig i avlövad samhällsservice i bruksorter, den grundar sig i kommunala ekonomier med stora utmaningar, den grundar sig i en vård där patienter tvingas träffa inkompetenta hyrläkare, den bygger på en tandvård med långa köer som inte klarar av att fylla sitt uppdrag över hela landet, den grundar sig i en skola, som nya Raketskolan i Kiruna, där skolan tvingades stänga på grund av lärarbrist och klasser med 35-40 elever.

Socialdemokraternas kanske största misstag under de senaste åren har varit att köpa den borgerliga definitionen av trygghet. Gängen måste bort från gatorna. Men att de kunnat växa har handlat om bland annat just de växande klyftorna. Att Sverige accepterat framväxten av en utsatt underklass och under decennier ignorerat de stora integrationsutmaningarna betyder att vi accepterat framväxten av ett samhälle där gängen kunnat växa sig starka.

Den som tror att en ekonomisk politik som ökar klyftorna kommer knäcka gängen tror fel.

Den kommer snarare bredda rekryteringsbasen. Hur hårda straff Ulf och Jimmie än inför.