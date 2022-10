Nu ska kvinnorna hylla Queen också

Anna Sahlin (Sahlene) från Söderhamn (mer specifikt Sandarne) kommer att turnera till tio svenska städer för att fira 50-årsjubiléet av Queens första album tillsammans med Karin Funk, Nina Söderquist och Anna-Mia Bonde, enligt TT. De har med sig kapellmästaren Martin Olsson och musiker. Queens - a tribute to the music of Queen - kommer showen att heta vilken innehåller de största hitsen från bandets karriär. Gävle Teater får besök 9 mars och under samma månad pågår Sverigeturnén. Innan dess ger kvartetten showen på Clarion Hotel Post i Göteborg under november och december, berättar Anna Sahlene på sitt Instagramkonto.