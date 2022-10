Gävle kommun har på prov gjort om Norra Kyrkogatans östra del till cykelgata, ett initiativ jag välkomnar. Jag tar ofta den vägen när jag exempelvis cyklar till och från centrum och konserthuset, det har jag gjort i många år. Här slipper jag, till skillnad från på cykelbanan på Nygatan, trängas med gående och stående som inte förstår att den blå skylten med vit cykel betyder att cyklar har företräde just där.

Plötsligt var det avspärrat på nya cykelgatan, under provperioden. Foto: Privat

På Norra Kyrkogatan tar jag mig fram snabbt och smidigt och hela vägen från Elite Hotel till Kvarnparken, får gärna bli cykelgata om man frågar mig. Det borde gå, så förtvivlat mycket trafik brukar det inte vara där.

Men mitt under provperioden, som pågår till och med 30 oktober, har vägen stängts av vid Förvaltningshuset, på grund av omfattande markarbeten. Skyltar hänvisar gående och cyklister åt andra håll. För att komma till och från den fina cykelgatan måste jag nu antingen ta en omväg till eller ifrån Drottninggatan eller Nygatan, alternativt till eller ifrån Norra Skeppsbron där ingen cykelbana finns.

Hur har det kunnat bli så tokigt? Kommunicerar olika avdelningar inte med varandra, eller är det någon som vill att försöket misslyckas? Varför ska jag över huvud taget använda den tillfälliga cykelgatan under oktober?

Camilla Dal, ständig cyklist

SVAR DIREKT:

Tack för dina frågor och kul att du uppskattar cykelgatan som under september och oktober testas på Kyrkogatan mellan Norra Köpmangatan och Norra Centralgatan i Gävle. Under testperioden har vi fått in många positiva reaktioner från Gävlebor.

Precis som du skriver har området kring Förvaltningshuset tillfälligt spärrats av med anledning av att gården mellan Förvaltningshuset och Stadshuset byggs om. Vid ett sådant arbete med många arbetsfordon i rörelse är säkerhet och en trygg miljö för förbipasserande, markarbetarna och för medarbetare och besökare som rör sig mellan Förvaltningshuset och Stadshuset det viktigaste. Därför togs ett beslut inom byggprojektet att göra en kortare avstängning. Tyvärr har det resulterat i begränsad framkomlighet och svårare för cyklister att ta sig till cykelgatans ena ände, vilket vi beklagar och tar till oss av.

Under måndagen 17 oktober öppnades avspärrningen. Nu hoppas vi att många cyklister fortsätter att nyttja cykelgatan under resterande dagar av oktober.

Gävle kommun, Livsmiljö Gävle