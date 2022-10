Yang & Yin - 80-talets tuffaste rockklubb i Gävle

1980 flyttade man in på Södra Kansligatan 6 och började arrangera konserter i källaren där. Först under namnet Café Q och 1985 bytte klubben med till Yang & Yin. En tid var det även på gång att verksamheten skulle flytta till Holmsundsskolan i Bomhus för att det var så lång kö till replokalerna.

Det skulle dock bli en ny lokal i Skanskas gamla lager bakom Ferdinand Bobergs brandstation på Magasinsgatan från 1992 men då under namnet Lättings. Förvirrande? Jodå en smula. Kulturföreningen Lättings startade nämligen i april 1989 helt fristående från Café Q och Gefle Musikforum. Första lokalen låg på Norra Kopparslagargatan 18. Samma adress där Söders skiv- och prylbörs ligger i dag. Lättings ville vara en kulturförening som var ett alternativ till det kommersiella utbudet och även de ordnade konserter i sin första lokal förutom konstutställningar. Krånglet här börjar när de bestämmer sig för att flytta in i Polisens Ungdomsgård där Café Q håler till på Södra Centralgatan 5. Då verkade alltså Gävle Musikforum och Lättings jämte varandra. Aino Calmeyer som var ordförande minns att de var på plats 1991, men inget exakt datum.

När sedan Café Q definitivt lades ner i februari 1992 och flyttade till Magsinsgatan blev det nya namnet alltså Lättings för hela verksamheten, men många som hade varit i aktiva i Gävle Musikforum och Café Q fortsatte även på Lättings. Bland de som bokade här märks Magnus Bankander och Mats Pettersson. Den sista livekvällen som de minns att de gjorde på Klubb Lättings inträffade enligt GD:s arkiv torsdag 12 december 1996 med The Soundtrack Of Our Lives - lite av det årets stora svenska rock-snackis. Dock så skrev vi sedan i februari 1997 att "onsdagens konsert med Archers of Loaf mycket väl kan bli den sista i lokalen", alltså 12 februari 1997. Då hade redan Pettersson och de andra begett sig till Skottes, eller Spegeln och därmed tagit med sig Gefle Musikforum dit. Första konserten där körde de redan 15 februari med Victoria Tolstoy och inriktningen var också ändrad då till jazz och folkmusik.