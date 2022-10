Gävle kommun har gjort allt som stått i deras makt för att neutralisera Gävle som sjöstad och motat bort all turisttrafik med fritidsbåtar, och de har ju lyckats bra lär man ju medge. Bland annat byggandet av nuvarande Alderholmsbron. Den blockerar på ett effektivt sätt all segelbåtstrafik att ta sig ända fram till Södra Fältskärsgatan. Om det varit fri höjd ända in dit då hade det börjat liknat något. Då hade plötsligt denna del av stan blommat upp, precis som du skriver i din insändare. Det hade blivit ett litet centrum kring centralstationen, småbåtshamnen och det nya kulturhuset. Gångavstånd till allt. Kanske till och med kommunen vågat flyttat turistbyrån dit också, vem vet?

Johannes P.